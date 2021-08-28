«Работать надо на результат»: полное интервью с начальником войск РХБЗ Кирилловым

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), особо проявили себя на фоне пандемии коронавируса. О деятельности этих подразделений рассказал «Звезде» их начальник генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Мы военные. Решение принимает министр обороны, докладывает Верховному главнокомандующему. В соответствии с приказом, с указанием начальника Генерального штаба войска в кратчайшие сроки были подготовлены и отправлены. И выполняли свою задачу не только на территории РФ, но и за ее пределами, в частности, это Италия, это Сербия, это Босния и Герцеговина, это Армения и в других странах», - сказал он.

Войска РХБЗ оказались абсолютно мобильны, они смогли собраться в кратчайшие сроки, чтобы оказать помощь в борьбе с COVID-19 как внутри страны, так и за ее пределами, добавил Кириллов.

«С точки зрения мобильности... А сейчас по другому нельзя. У нас министр ставит задачи, которые мы выполняем. Я помню, у меня было напутствие. В свое время, когда я еще был старшим лейтенантом, один человек мне сказал: "Делай свою работу, и тебя либо заметят, либо заменят". И непременно с результатом, потому что работа без результата и не на результат ни к чему хорошему не приводит», - подчеркнул он.

Начальник Войск РХБЗ также отметил, что у России есть серьезная научная база, позволяющая бороться с вирусами, а также лаборатории высочайшего уровня, не имеющие аналогов в мире.

«У нас есть машины, предназначенные для специальной обработки, которые выполнили свою задачу и вызвали в Европе большое удивление, что русские способны сделать то, на что другим требуется гораздо больше времени или просто не под силу», - сказал он.

Помимо этого Кириллов заявил, что генная инженерия в настоящий момент находится на подъеме.

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