Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

«Русские способны на то, что другим не под силу»: начальник войск РХБЗ о том, как РФ помогла Европе в борьбе с COVID-19

Андрей Аркадьев
13:29 28.08.2021
У России есть серьезная научная база, позволяющая бороться с вирусами, а также лаборатории высочайшего уровня, не имеющие аналогов в мире, подчеркнул специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские специалисты оказывали помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 по просьбе местного населения. О том, как выстраивалось взаимоотношение Минобороны с другими странами, рассказал «Звезде» начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что у России есть серьезная научная база, позволяющая бороться с вирусами, в частности лаборатории высочайшего уровня, не имеющие аналогов в мире.

«У нас есть машины, предназначенные для специальной обработки, которые выполнили свою задачу и вызвали в Европе большое удивление, что русские способны сделать то, на что другим требуется гораздо больше времени или просто не под силу», - сказал он.

Кириллов также напомнил, что эффективность вакцины, созданной совместно Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф.Гамалеи, не подлежит сомнению.

Все дни форума в подмосковном парке «Патриот» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 Армия
Видео
«Работать надо на результат»: полное интервью с начальником войск РХБЗ Кирилловым
15:25 Армия
На АрМИ-2021 подвели итоги шести соревновательных дней
15:03 В стране и мире
Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по все предметам
14:53 ОПК
Шойгу заявил, что созданные в рамках Договора по открытому небу Ту-214 перепрофилируют в Казани
13:54 Армия
Россия стала победителем в заезде третьих экипажей индивидуальной гонки в «Танковом биатлоне»
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Россия, Китай, Узбекистан
Видео
«Катюша» на волынках и упражнения с карабинами: как прошло открытие фестиваля «Спасская башня»
Врач объяснил, как распознать инсульт по лицу
Мясников назвал напиток для борьбы с «ковидным хвостом»
Видео
Динамический показ военной техники. День 4
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Лаос, Киргизия, Мьянма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.