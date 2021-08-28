«Русские способны на то, что другим не под силу»: начальник войск РХБЗ о том, как РФ помогла Европе в борьбе с COVID-19

Российские специалисты оказывали помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 по просьбе местного населения. О том, как выстраивалось взаимоотношение Минобороны с другими странами, рассказал «Звезде» начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что у России есть серьезная научная база, позволяющая бороться с вирусами, в частности лаборатории высочайшего уровня, не имеющие аналогов в мире.

«У нас есть машины, предназначенные для специальной обработки, которые выполнили свою задачу и вызвали в Европе большое удивление, что русские способны сделать то, на что другим требуется гораздо больше времени или просто не под силу», - сказал он.

Кириллов также напомнил, что эффективность вакцины, созданной совместно Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф.Гамалеи, не подлежит сомнению.

Все дни форума в подмосковном парке «Патриот» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.