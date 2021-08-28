Начальник войск РХБЗ Кириллов сравнил пандемию COVID-19 со вспышкой испанки в Европе

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021» оценил роль генной инженерии в борьбе с коронавирусом.

«Генная инженерия сейчас находится на подъеме. За ней будущее. Делаем пока это все не только мы, но и американцы, англичане, французы, японцы - я бы сказал, что лезем в ипостась бога, по большому счету не предусматривая и не прорабатывая те варианты, которые будут дальше», - сказал генерал-лейтенант.

Кириллов также сравнил пандемию коронавирусной инфекции со вспышкой испанки в Европе, которая унесла множество жизней.

«Я сомневаюсь, что кто-то делал из вируса биологическое оружие. Еще вспышка испанки, которая была у нас в начале прошлого века, показала, что это очень неконтролируемо. Я встречался с одним человеком. Он говорит: “У меня бабушка была свидетельницей тех событий в Европе, которые происходили, когда люди, умершие от испанки, валялись на улице”. Было тоже две вещи - это никогда не кончится и с этим придется жить. Но большая часть говорила, что и это пройдет», - сказал он.

Напомним, что ранее разведывательное сообщество США пришло к выводу, что вирус COVID-19 не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену по итогам 90-дневного расследования опубликованы на сайте офиса директора национальной разведки США.

Впоследствии в Посольстве Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах заявили, что новый доклад американских разведывательных служб о происхождении коронавируса является научно неубедительным. Также в китайской дипмиссии призвали к тому, чтобы исследованием данного вопроса занимались ученые, а не сотрудники разведки.