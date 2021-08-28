Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с трагедией на складах в Жамбылской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Казахстана в связи с трагическими последствиями взрыва на складах в Жамбылской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказал Путин.

Трагедия в казахском городе Тараз произошла 26 августа. В республиканском Минобороны заявили о шести взрывах на склада в районе одной из воинских частей. По данным ведомства, детонировали инженерные боеприпасы.

Сейчас пожары на складах потушены, эвакуированные из-за ЧП местные жители вернулись в свои дома. По последним данным, тринадцать человек погибли. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье, 29 августа, днем общенационального траура в связи с трагедией.