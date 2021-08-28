Пожары в воинской части в Казахстане потушили

Пожары на складе боеприпасов в Казахстане потушены, продолжают тлеть два хранилища, эвакуированные жители вернулись в свои дома. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Ранее стало известно, что на складе боеприпасов произошли взрывы. В ведомстве отметили, что речь идет об инженерных боеприпасах - артиллерийских, реактивных и стрелковых на складе не находится. В результате чрезвычайного происшествия пострадали сотрудники департамента по ЧС и военнослужащие.

По последним данным, количество погибших при происшествии на складах воинской части в Жамбылской области достигло тринадцати. Поисковые операции продолжаются.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье, 29 августа, днем общенационального траура в связи с трагедией.