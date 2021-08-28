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Власти Казахстана объявили день траура по погибшим при взрывах

Виктория Ивашечкина
10:10 28.08.2021
Накануне стало известно, что шесть человек, пострадавших в результате трагедии, до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Власти Казахстана объявили день траура по погибшим при взрывах
© Фото: taraz.times, Instagram
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Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье, 29 августа, днем общенационального траура в связи с трагедией в Жамбылской области. Там в результате взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли не менее 12 человек.

«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», - написал глава государства в Twitter

Напомним, Минобороны Казахстана вечером 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части. В ведомстве отметили, что речь идет о взрыве инженерных боеприпасов.

Накануне сообщалось, что шесть человек, пострадавших в ходе взрывов и пожара, до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницах находится 28 человек.

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