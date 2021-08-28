КНР назвала доклад разведки США о COVID-19 научно неубедительным

В Посольстве Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах заявили, что новый доклад американских разведывательных служб о происхождении коронавируса является научно неубедительным. Также в китайской дипмиссии призвало к тому, чтобы исследованием данного вопроса занимались ученые, а не сотрудники разведки. Заявление дипломатов было обнародовано накануне на сайте посольства.

«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения коронавируса является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», — говорится в сообщении.

Кроме того, в китайской дипломатическом представительстве заявили, что КНР выражает решительное несогласие и жесткое осуждение в отношении утверждений США о том, что якобы Пекин препятствует расследованию.

Ранее разведывательное сообщество США пришло к выводу, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену по итогам 90-дневного расследования опубликованы на сайте офиса директора американской национальной разведки.