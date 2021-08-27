Разведка США оценила вероятность создания COVID-19 в качестве биологического оружия

Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что вирус COVID-19 не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену по итогам 90-дневного расследования опубликованы на сайте офиса директора национальной разведки США.

«Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия», — говорится в докладе.

По мнению большинства ведомств, вирус также не был создан при помощи генной инженерии, однако говорят об этом с низкой степенью уверенности. Представители разведки отметили, что для полноценных выводов не хватает данных о самых ранних случаях заражения COVID-19.

Ранее в Уханьском институте вирусологии опровергли утечку коронавируса из лаборатории. По словам научного сотрудника Юаня Чжимина, институт никогда не синтезировал и не выводил COVID-19 искусственно.