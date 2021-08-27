Байден признал фундаментальную ответственность за события в Афганистане

Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за события, произошедшие в Афганистане в последние дни. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Я несу фундаментальную ответственность, за все, что произошло (в Афганистане — прим.ред.) в последнее время», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

При этом глава государства отметил, что «бывший президент заключил сделку», имея в виду соглашение Дональда Трампа с движением «Талибан»*, предполагающее, что американские войска уйдут из Афганистана к концу мая 2021 года в обмен на их безопасность.

В ходе пресс-конференции Байден также подчеркнул, что виновные в атаке понесут наказание за произошедшие, Соединенные Штаты «не забудут и не простят» этого. По его словам, он уже отдал приказ Вооруженным силам планировать удары по позициям ИГИЛ*, которое взяло на себя ответственность за теракты в Кабуле.

В афганской столице и ее окрестностях в четверг, 26 августа, прогремело пять взрывов. По данным СМИ, в результате погибло не менее 90 человек, включая американских военнослужащих, еще более 150 получили ранения.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

* ИГИЛ («Исламское государство» , ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.