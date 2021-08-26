Российских граждан не было в аэропорту Кабула в момент теракта

Россияне не находились в аэропорту Кабула в момент террористической атаки в четверг, 26 августа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на российское посольство в Афганистане.

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о взрыве, прогремевшем рядом с воздушной гаванью афганской столицы. По данным Sky News Arabia, взрывное устройство в действие привел смертник. Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что ранения в результате ЧП получили не менее 15 человек. Агентству Pajhwok Afghan News стало известно о двух жертвах.

Журналист Wall Street Journal в своем Twitter, ссылаясь на источники, рассказал, что во время инцидента пострадали трое военнослужащих Морской пехоты США. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что во время атаки были ранены американские граждане, не уточнив, являются ли они военными.

Вскоре Министерство обороны Турции сообщило, что взрывов в районе аэропорта Кабула было два.