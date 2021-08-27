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СМИ: более тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле

Анна Назайкина
07:23 27.08.2021
Ранее в СМИ сообщалось, что при взрывах в афганской столице погибло несколько десятков человек, включая американских военнослужащих.
СМИ: более тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле
© Фото: Xinhua globallookpress
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При взрывах в Кабуле пострадало 1338 человек, жертвами стали 60. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в афганском Министерстве здравоохранения страны.

Напомним, что в четверг, 26 августа, в афганской столице и ее окрестностях прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, в результате происшествий погибло несколько десятков человек, включая американских военнослужащих.

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции подчеркнул, что виновные в атаке понесут наказание за произошедшее. По его словам, он уже отдал приказ ВС планировать удары по позициям запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*, которое взяло на себя ответственность за теракты в Кабуле.

Напомним, что обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

Был существенно затруднен процесс эвакуации. В настоящее время иностранцы могут покинуть страну только через единственный в Кабуле аэропорт, удерживаемый американскими военными.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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