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Пирровы миротворцы: как США «достигли цели» в Афганистане после прихода «Талибана»*

Егор Левин
Анна Козлова
18:45 22.08.2021
Пока люди бегут от талибов*, установивших контроль почти над всем Афганистаном, в Белом доме признают, что понятия не имеют, сколько именно оружия оставили после бегства из страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самыми обсуждаемыми кадрами недели стало видео, на котором афганцы, не поддерживающие «Талибан»*, пытались бежать из страны. Потеряв надежду на помощь союзников из США, люди в отчаянии привязывали себя к шасси американских самолетов и пытались запрыгнуть на фюзеляж. Срывались вниз уже после взлета борта. Силуэт американского самолета, покидающего Кабул, стал страшным символом того, как трагично и бесславно закончилась афганская кампания Вашингтона.

Новость шокировала мир, но не напугала тех, кто твердо решил бежать из Афганистана, и каждый день к воротам аэропорта прибывали тысячи людей. Местные жители штурмовали ограждения, пытаясь передать американцам хотя бы своих детей. Накануне Пентагон отчитался о том, что с 14 августа вместе с союзниками эвакуировал из Кабула около 17 тысяч человек. Однако толпы не становятся меньше.

Люди бегут от «Талибана»*, который установил контроль почти над всей страной. В Белом доме были вынуждены признать, что понятия не имеют, сколько именно оружия оказалось в руках боевиков.

Пока весь мир наблюдал за событиями в Кабуле, президент США Джо Байден отдыхал в своей резиденции Кэмп-Дэвид. В понедельник Белый дом опубликовал одинокую фотографию, на которой Байден растерянно смотрит в экран и короткий комментарий - президент работает удаленно. Лишь к вечеру, когда стало ясно, что ситуация накалилась до предела, американский лидер был вынужден вернуться и выступить с заявлением по Афганистану.

«Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями - найти тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года. Мы достигли этой цели. Наша миссия в Афганистане никогда не состояла в построении государства. Никогда не предполагалось, что мы будем создавать единую централизованную демократию», - заявил американский лидер.

Американского президента можно понять - вопросов к нему возникает много, и все - неудобные. В том числе и потому, что 8 лет назад тогда еще сенатор Джо Байден говорил совсем другие вещи. Любимая тема демократов - защита прав человека - как оказалось, американского лидера уже тоже не слишком волнует.

Откровенная растерянность Белого дома, конечно же, не осталось незамеченной экс-президентом США Дональдом Трампом. Комментируя действия Байдена, на эпитеты он не скупился.

«Это ужасное время для нашей страны. Не думаю, что за всю историю наша страна когда-либо была настолько унижена. Я не знаю как это назвать: военным поражением или психологическое поражением? Ничего подобного еще не было. Никто никогда не справлялся с выводом войск хуже, чем Джо Байден», - заявил он.

Позор администрации породил в США широкое обсуждение. И вот уже в конгрессе США заговорили об импичменте Джо Байдену. На рассмотрение внесли сразу три резолюции об отстранении президента от власти.

Кондолиза Райс, бывший госсекретарь Америки, написала большую колонку о том, что доверие мира к Штатам отныне подорвано. Афганцы верили Вашингтону и когда увидели, что Штаты их бросают, потеряли волю к сопротивлению. А потому нужно срочно поддержать тех, кто в Вашингтоне пока что не разочаровался.

«И теперь пришло время укрепить нашу приверженность Украине, Ираку и особенно Тайваню», - написала Райс.

Кризис в Афганистане - новость номер один для всего мира. Президент России Владимир Путин на неделе обсудил произошедшее с главами Франции, Италии, Турции, Ирана, Казахстана и Таджикистана. Тему подняли и во время визита в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам главы государства, операцию США в Афганистане нельзя назвать успешной, а много говорить об этом - не в интересах других государства.

«Думаю, что в этом урок Афганистана, а мы вместе с другими партнерами - и с США, и с европейскими странами - мы, это Россия, должны сделать все для того, чтобы объединить сегодня усилия с целью поддержки афганского народа, с целью нормализации ситуации в этой стране и налаживания с ней добрососедских отношений», - сказал президент.

Еще один вопрос - что делать с потоком беженцев, который хлынул из Афганистана. Основной «напор» примут на себя Узбекистан и Таджикистан. А вот цинизм Запада, по чьей вине и возник кризис, поражает: США и Великобритания заявили о намерении принять по 20 тысяч человек в течение нескольких лет. А вот Эстония согласилась приютить десять человек, Словения - всего пять. Не пять тысяч. Всего пять человек.

Прокомментировал кризис в Афганистане и секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, к кризису в регионе привел просчет разведок США и союзников. Кроме того, он предостерег власти Киева от излишней надежды на покровительство НАТО. И напомнил, что Кабулу статус партнера альянса не помог.

По словам Патрушева, предпосылок для ввода в Афганистан российского военного контингента нет. Однако России и международному сообществу предстоит долгая работа по дипломатическому урегулированию. Ну а пока весь мир расхлебывает последствия неграмотного вывода американских войск - Вашингтон продолжает изображать хорошую мину при плохой игре. Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились на следующей неделе провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить сложившуюся обстановку. Но в любом случае события этой недели останутся в истории.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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