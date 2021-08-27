Вопросы без ответов: как убийство школьницы в Тюмени связано с серией пропаж детей

Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменской девочки арестован на два месяца - в зале суда он скрывал лицо под маской и капюшоном и не ответил ни на один из заданных журналистами вопросов. Трагедия, которая потрясла город, особенно острой болью отозвалась в сердцах родителей, переживших подобное.

Только сейчас, спустя двадцать с лишним лет, Лариса Имамова впервые согласилась рассказать о своей трагедии. Женщина потеряла дочь Алену в декабре 1999-го года. Девочка не вернулась со школы. Она словно растворилась. Только потом Лариса узнала, что ее случай уже третий в серии похищений детей. С 1997 по 1999 годы при схожих обстоятельствах без вести пропали три девочки. Причем, все в окрестностях села Утешева. Здесь же в 2002 году найдут тело 13-летней Ани Букриной. Ни одно из этих дел до сих пор не раскрыто. Возможно, потому что занимались ими разные следователи.

«Да потому что они менялись, пусть проверят по документам, каждый год, они даже вникнуть не успевали в дело, им лишь бы подшить, чем толще папка, тем больше дело, значит они работали», - негодует Лариса Имамова.

Общественник Андрей Крамарский больше десяти лет занимается историей бесследных исчезновений детей в Тюмени. Он показывает частный дом, где жил восьмилетний Эдик Алимбаев. Мальчик пропал в 2008-ом году, когда не вернулся из спортивной секции.

«По Эдику, насколько я знаю, очень мало информации, как велся поиск, ну с собаками пытались найти и, конечно, если брать по отношению с Настей Муравьевой или Аней Анисимовой, ну поиск велся не достаточно масштабно», - признался основатель общественной организации «За безопасное детство».

После жестокого резонансного убийства Насти Муравьевой вся Тюмень сейчас, как один оголенный нерв. Это страшное преступление полно странностей и противоречий. Почему преступника не смогли задержать по горячим следам, когда проводили обыски в злополучном пансионате на Судостроителей 40 и брали ДНК у его жителей? Почему поиски школьницы остановили так рано?

Ровно скошенная трава, медицинские перчатки в кустах. Крутой спуск к воде. Именно здесь 19 августа в коробке из-под бытовой техники и обнаружили останки девочки. От дома Насти Муравьевой до места, где нашли ее тело всего несколько километров. Ровно десять лет назад здесь же неподалеку на берегу реки нашли Соню Телешову со следами удушения. Это стало еще одним доводом к тому, что убийства девочек могут быть связаны.

Но тогда непонятно, какое отношение к ранним преступлениям может иметь задержанный Виталий Бережной? В город он приехал сравнительно недавно. Еще больше вопросов у Анастасии Мироновой. Она уже несколько лет ведет журналистское расследование о пропавших тюменских детях.

«Почему я думаю, что могли скрывать? Я воочию, как очевидец и журналист наблюдала, что и предыдущие эпизоды, которые фигурируют, мы от них узнавали дозировано, они скрывались. И впервые заговорили, что украден ребенок, когда пропала Настя, это была небольшая волна, которая быстро погасла», - вспомнила журналист Миронова.

Эксперты научного центра Бухановского, основатель которого помог в поимке Чикатило, отмечают, что психологический портрет убийцы детей или педофила может не совпадать с рядовыми представлениями. Это и мешает вычислить преступника.

«Люди знают, что это существует. Слово маньяк давно вошло в обиход и нет, они не видят это потому, что они не внимательны, они не видят это, потому что нет специфических внешних проявлений», - объяснил врач-психиатр лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Антон Дьяченко.

Под усиленным конвоем Виталия Бережного доставили в Ленинский районный суд Тюмени для избрания меры пресечения. Заседание проходило в закрытом режиме. Подозреваемому в гибели девочки назначили два месяца ареста. Впереди следствие, а пока лишь сплошные вопросы без ответов.