Подозреваемый в убийстве девочки из Тюмени может быть причастен к серии похожих преступлений

Предполагаемого убийцу восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени отправили в СИЗО, следствие ходатайствует о его аресте. Сорокалетний мужчина сознался и в ходе эксперимента рассказал, как заманил ребенка в квартиру, как убил и как пытался замести следы. По одной из версий, злоумышленник также может быть он причастен и к другим убийствам детей в Тюмени.

Тело девочки в момент обнаружения - 19 августа - было завернуто в полиэтилен и кусок половика, и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Стражам порядка удалось выяснить, что данная техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех, после чего по месту проживания одного из работников цеха полицейские нашли половик, от которого и был отрезан кусок.

На улице Судостроителей подозреваемый снимал квартиру на первом этаже. Говорят, что в город он приехал подзаработать. В Сургуте у него жена и ребенок. Девочка жила в соседнем доме. Еще два месяца назад, сразу после исчезновения Насти, следователи неоднократно приходили в квартиру, где проживал задержанный, но ничего не нашли.

«Квартиры осматривали чуть ли не по 5-6 раз, брали слюну. Спиливали двери, проверяли все квартиры. Вопрос тогда: почему ничего не нашли? Вот он первый этаж, первая квартира», - рассказывает соседка возможного убийцы.

Местные рассказывают, что микрорайон в Тюмени, где случилась трагедия, один из самых неблагополучных и опасных. Но зачастую дети во дворах гуляют без присмотра взрослых, чем и воспользовался преступник.

На допросе подозреваемый рассказал, что был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда встретил девочку на лестничной клетке. Заманил в квартиру, связал, а после изнасиловал и задушил. Тело несколько дней хранил в холодильнике.

На месте предполагаемого преступления сейчас идут следственные действия и опрос свидетелей. Соседи говорят, что мужчина был с виду неприметным и малообщительным. На его страницах в социальных сетях - обычные фото и безобидные посты.

Почти два месяца Настю искали всем городом. Волонтеры прочесывали овраги, заброшенные стройки и пустыри. По некоторой информации, в поисках участвовал и сам подозреваемый.

После таинственной пропажи Насти Муравьевой в Тюмени сразу заговорили о возвращении серийного убийцы. В городе с 1997 года безвестно пропадают дети. Сообщается как минимум о девяти фактах исчезновения несовершеннолетних. Тела некоторых были обнаружены со следами насильственной смерти.

«На счет старого - есть схожесть. Первое - типаж жертв. Сразу обратили внимание на косоглазие. Плюс район Лесобаза. Оттуда уже пропадала девочка. Семья также маргинальная. Девочка была предоставлена сама себе и у преступника было много времени, чтобы спокойно ее увести», - объяснил эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин.

Мужчину проверяют на причастность к другим исчезновениям детей в Тюмени. Но пока официально о связи этих дел речи не идет. Пока же он помещен в следственный изолятор.

Ясно, что история Насти Муравьевой стала поводом для того, чтобы начать расследование по старым нераскрытым делам. Из-за неэффективной работы служебная проверка назначена и в отношении руководителя местного управления Следственного комитета.