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С прицелом на модернизацию: как прошла инспекционная поездка Шойгу в Казань

Станислав Иващенко
22:21 27.08.2021
В ходе рабочего визита глава Минобороны не только оценил ход реализации Гособоронзаказа, но и нашел время для культурного отдыха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Как выполняется Гособоронзаказ в области авиастроения на предприятиях Казани сегодня проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. В столице Татарстана он посетил два завода по производству модернизированных военных и гражданских самолетов и вертолетов, а также пообщался с разработчиками. Рев реактивных двигателей и в небо взмывает Ту-22м3м. Последняя буква М означает, что стратегический бомбардировщик прошел глубокую модернизацию. За полетом наблюдают министр обороны России, конструкторы и пилоты Воздушно-космических сил.

На аэродроме Казанского авиационного завода еще одна гордость ВКС. Ту-160 и так самый крупный в мире стратегический ракетоносец, мировой рекордсмен в своем классе по дальности и скорости полета, боевой нагрузке и времени в небе без посадки - 25 часов. Спустя более чем 30 лет самолет претерпел изменения и тоже получил приставку модернизированный.

Новые двигатели и так называемая стеклянная кабина с цифровой приборной доской. Сергей Шойгу впервые поднялся на борт обновленного самолета. В ангаре авиазавода собирается третий модернизированный Ту-160. Два других уже проходят испытания. Еще пять лет назад возрождение производства казалось мечтой, говорит министр обороны. Утраченные чертежи удалось вернуть, компетенции тоже. Выполнено поручение президента: восстановить установку электронно-лучевой сварки основных силовых элементов. И вот Сергей Шойгу осматривает поворотный узел крыла будущего белого «лебедя».

На Казанском вертолетном заводе министр обороны проверил выполнение Гособоронзаказа. Шойгу поднялся в кабину модифицированного вертолета Ми-8. Он  предназначен для перевозки груза внутри кабины и на внешней подвеске. В комплектации появились очки ночного видения, для полетов в темноте. Иностранные детали заменили отечественными. Совершенствуется и система обучения будущих сотрудников завода.

Будущее и настоящее военной разведки - беспилотники. Их авиаполк настолько расширился, что потребовалось создать передвижной пункт управления. Фургон размером с однокомнатную квартиру вмещает восемь офицеров, которые одновременно могут управлять дюжиной БПЛА. Эти вертолетного типа хорошо зарекомендовали себя в ходе военной операции в Сирии. Кроме масштабных оборонных проектов, МО РФ реализует в Казани и социальные. Один из таких госпиталь на 150 мест, не только для военнослужащих, но и для гражданских лиц. Его построят на замену старому, решение о строительстве которого принимал еще Петр I. Сергей Шойгу и Рустам Минниханов принимают участие в торжественной закладке памятного камня.

«Уверен, что в июле следующего года здесь будет открыта первая очередь. И к концу года в декабре госпиталь будет сдан. Будет сдан полностью. И здесь будут применены самые современные технологии не только в области строительства, но и в области медицины. Здесь будет поставлено самое современное оборудование. Мы уже приступили к подготовке персонала, кадров, врачей, медперсонала. Для того, чтобы здесь был самый высокий уровень, который соответствует и нашим стандартам, МО, Вооруженных сил, и тем стандартам, которые уже установились в Республике Татарстан», - сказал Шойгу в ходе торжественной церемонии.

Дальше культурная программа - министр обороны  отправился в художественную галерею Хазинэ. В одном из залов выставлены картины и работы из дерева, созданные самим Сергеем Шойгу. Он рассказал, для кого их делал.

«Для меня огромная честь, что все это вот здесь представлено. Никогда не думал, что когда-нибудь так произойдет. Не мечтал об этом. Делал исключительно для себя и для друзей, потому что многое взято у них. Поэтому что я дарил по большей части», - признался министр.

Работы после выставки продадут на аукционе, а вырученные средства направят в Фонд Константина Хабенского, на лечение тяжелобольных детей. Директор галереи отметила, что по работам видно, насколько много времени Сергей Шойгу уделяет творчеству. Подход министра к хобби оценили и профессионалы. Главе оборонного ведомства  вручили диплом о присвоении звания почетного художника союза.

После, в Казанском кремле, Сергей Шойгу обсудил выполнение Гособоронзаказа на предприятиях Татарстана с президентом республики. Оставил памятную запись в книге Почетных гостей. Рустам Минниханов вручил министру обороны теплый подарок, отметив, что Шойгу ведет активный образ жизни.

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