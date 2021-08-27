Шойгу получил почетное звание от Союза художников декоративно-прикладного искусства

Директор Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Коломийцев вручил министру обороны РФ Сергею Шойгу диплом о присвоении звания почетного художника союза.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Татарстан глава российского военного ведомства посетил выставку собственных художественных работ в галерее «Хазине» в Казанском кремле.

В экспозиции «Творчество ради жизни» представлены картины и декоративные изделия из дерева. На полотнах изображена природа России. Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель и масло.

Выставка открылась 21 августа и завершится 12 сентября. Часть произведений искусства будет продана, а вырученные деньги пойдут на благотворительные нужды.

Ранее сообщалось, что Шойгу и глава Татарстана заложили камень в знак строительства госпиталя в Казани.