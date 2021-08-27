Военные передали боевые знамена Великой Отечественной в музеи Крыма и Севастополя

Командование Южного военного округа (ЮВО) передало музеям воинской славы Крыма и Севастополя боевые знамена дивизий и полков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Торжественная церемония передачи символов Победы прошла на территории мемориального комплекса Сапун-гора, который входит в одну из самых известных экспозиций Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

С историческими реликвиями, переданными командованию Черноморского флота, ранее были проведены работы по реставрации, а в местах хранения подготовлены витрины с системой вентиляции.

В ходе церемонии было передано 11 знамен, в качестве исторических экспонатов они будут выставлены на экспозициях музеев воинской славы Крыма и Севастополя.