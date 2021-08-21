Музеи в 11 субъектах РФ получат 49 боевых знамен воинских частей-участниц Великой Отечественной войны

В дни проведения Военно-технического форума ЮВО боевые знамена воинских частей передадут музеям 11 субъектов России. Всего будет передано 49 боевых знамен воинских частей-участниц сражений Великой Отечественной войны.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников утвердил места проведения торжественных церемоний и последующего размещения и хранения полотнищ. Так, в Ростовской области исторические реликвии будут переданы народному военно-историческому комплексу «Самбекские высоты», а также Главному храму ЮВО в Ростове-на-Дону.

Места новых музейных экспонатов займут боевые знамена 103-го гвардейского стрелкового Нижнеднестровского полка и 15-й зенитной артиллерийской Симферопольской ордена Красной звезды дивизии.

Ранее командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников анонсировал VII Военно-технический форум. Мероприятие будет проведено для демонстрации боевых возможностей ВС РФ, развития научно-технического потенциала ОПК и создания условий для внедрения передовых разработок и технологий в дело армии, и состоится в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» в период с 27 по 29 августа.