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Музеи в 11 субъектах РФ получат 49 боевых знамен воинских частей-участниц Великой Отечественной войны

Егор Левин
15:15 21.08.2021
Места новых музейных экспонатов займут боевые знамена 103-го гвардейского стрелкового Нижнеднестровского полка и 15-й зенитной артиллерийской Симферопольской ордена Красной звезды дивизии.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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В дни проведения Военно-технического форума ЮВО боевые знамена воинских частей передадут музеям 11 субъектов России. Всего будет передано 49 боевых знамен воинских частей-участниц сражений Великой Отечественной войны.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников утвердил места проведения торжественных церемоний и последующего размещения и хранения полотнищ. Так, в Ростовской области исторические реликвии будут переданы народному военно-историческому комплексу «Самбекские высоты», а также Главному храму ЮВО в Ростове-на-Дону.

Места новых музейных экспонатов займут боевые знамена 103-го гвардейского стрелкового Нижнеднестровского полка и 15-й зенитной артиллерийской Симферопольской ордена Красной звезды дивизии.

Ранее командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников анонсировал VII Военно-технический форум. Мероприятие будет проведено для демонстрации боевых возможностей ВС РФ, развития научно-технического потенциала ОПК и создания условий для внедрения передовых разработок и технологий в дело армии, и состоится в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» в период с 27 по 29 августа.

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