«Спартак» и «Локомотив» узнали своих соперников по Лиге Европы

Российские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона 2021/22. Жеребьевка турнира прошла в пятницу, 27 августа, в Стамбуле.

Красно-белые попали в группу С. Команда Руя Витории сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

Железнодорожники, в свою очередь, по итогам жеребьевки попали в квартет E. Подопечным Марко Николича предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Первый тур группового этапа стартует в середине сентября, последний - в начале декабря. В плей-офф турнира попадет первая команда. Вторая сыграет стыковые матчи. Третья продолжит выступление в Лиге конференций.

Финал турнира состоится 18 мая в Севилье.