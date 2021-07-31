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«Локомотив» обыграл ЦСКА в столичном дерби

Ян Брацкий
21:52 31.07.2021
Встреча прошла на поле «армейцев» и закончилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.
«Локомотив» обыграл ЦСКА в столичном дерби
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над ЦСКА в столичном дерби в рамках второго тура национального чемпионата. Встреча прошла на поле армейцев и закончилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

Изначально матч складывался в пользу хозяев, когда в середине первого тайма отличился полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. «Локомотиву» понадобились считанные минуты, чтобы восстановить равновесие в счете. Точно пробил Федор Смолов. Второй и победный гол, подопечные Марко Николича забили на 60-й минуте. Голевой удар на свой счет записал Рифат Жемалетдинов.

Следующий матч «Локомотив» также проведет на выезде против Уфы. Игра состоится шестого августа. ЦСКА восьмого августа ждет еще одно дерби, на этот раз со столичным динамовцами на их поле.

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