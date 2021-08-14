«Спартак» обыграл «Урал» в четвертом туре РПЛ

«Спартак» обыграл «Урал» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча команд состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и окончилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Решающий гол забил Роман Зобнин на 27-й минуте, ассистентом победного мяча стал Георгий Джикия. За оставшееся время матча гостям из Екатеринбурга отыграться не удалось.

Таким образом «Спартак» одержал первую победу в нынешнем сезоне. Далее подопечные Руи Витории встретятся с «Арсеналом» из Тулы. «Урал» же проведет встречу с московским «Динамо».

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига (РПЛ) по совокупной стоимости всех футболистов попала в список наиболее дорогих лиг мира. РПЛ заняла последнюю - десятую строчку рейтинга. Игроки российского чемпионата оцениваются в 979 миллионов евро.