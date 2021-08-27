Огонь полыхает, но взрывы прекратились: минобороны Казахстана о ситуации на складе боеприпасов

На складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана продолжается пожар, но взрывы уже прекратились. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Также в ведомстве отметили, что инженерные боеприпасы находятся в наземном хранилище. Артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых на складе нет.

«Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов. При этом ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количества пламени и шумовой эффект», - отметили в пресс-службе Минобороны.

Ранее министерство обороны Казахстана сообщило о шести взрывах на складе рядом с воинской частью в Жамбылской области республики. В результате ЧП на складе пострадали как минимум 66 человек. Это сотрудники департамента по ЧС и военнослужащие. Все они были оперативно доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Специально созданная комиссия приступила к расследованию причин пожара. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.