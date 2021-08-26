Число пострадавших из-за взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 60

Число пострадавших в результате взрывов в воинской части на юге Казахстана увеличилось до 60 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

«В городскую больницу №1 Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)», - информирует обладминистрация.

Ранее Министерство обороны Казахстана сообщило о шести взрывах на складе рядом с воинской частью в Жамбылской области республики. В ведомстве при этом подчеркнули, что на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.