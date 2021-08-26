В Минобороны Казахстана заявили о шести взрывах на складе у воинской части

Сразу шесть взрывов прогремели на складе рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана. Сообщение об этом распространила пресс-служба республиканского Минобороны.

«На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что в результате ЧП на складе пострадали 32 человека. Это сотрудники департамента по ЧС и военнослужащие. Все они были оперативно доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи. Специально созданная комиссия приступила к расследованию причин произошедшего.