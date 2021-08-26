СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за теракты в Кабуле

«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула в четверг, 26 августа. Об этом со ссылкой на заявление информагентства, связанного с террористической группировкой сообщает Reuters.

Уточняется, что террорист-смертник взорвал пояс со взрывчаткой возле большого скопления сотрудников американской армии и переводчиков в лагере Баран.

В Кабуле и его окрестностях за день прогремели в общей сложности пять взрывов, жертвами которых, по данным СМИ, стали не менее 60 человек, включая американских военнослужащих. Согласно заявлению ИГ*, ранения получили более 100 человек, включая боевиков «Талибана»*.

Ранее в Пентагоне подтвердили гибель в Кабуле морских пехотинцев США и пообещали дать военный ответ, как только причастные к атакам будут установлены.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.