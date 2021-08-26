СМИ: в аэропорту Кабула прогремел пятый взрыв

В общей сложности за день в Кабуле и его окрестностях прогремели пять взрывов. Об этом сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, жертвами терактов стали не менее 60 человек, 12 из которых американские военнослужащие. Ранее в Пентагоне подтвердили гибель морских пехотинцев США и пообещали дать военный ответ, как только установят причастных к этим атакам.

В свою очередь политолог Семен Баградасов рекомендовал официальному Вашингтону как можно быстрее покинуть Кабул и передать контроль за аэропортом столицы представителям запрещенного в России движения «Талибан»*.

По мнению Багдасарова, атака смертника стала возможной из-за хаоса, который творится в самом аэропорту афганской столицы и его окрестностях. По состоянию на 22:43 по московскому времени СМИ сообщили еще о двух взрывах в районе аэропорта в Кабуле. Подробности о точном месте произошедшего, а также о жертвах или разрушениях пока не приводятся.

* «Талибан» - организация, запрещенная на территории РФ.