Пентагон пообещал военный ответ причастным к взрыву в аэропорту Кабула

Официальный Вашингтон даст военный ответ после того, как установит причастных к атакам в Кабуле. С таким заявлением выступили в Пентагоне. Ранее там подтвердили гибель 12 военных в результате атаки смертника в районе аэропорта в афганской столице.

В Центральном командовании вооруженными силами США (CENTCOM) заявили, что глубоко опечалены случившимся, но не остановят эвакуацию из Кабула. Кроме того, в оборонном ведомстве не исключил новых атак со стороны запрещенного в России ИГИЛ*, отметив реальность угрозы.

Серия мощных взрывов в районе аэропорта Кабула произошла сегодня ближе к вечеру. Точное количество погибших до сих пор не известно, счет раненным идет на десятки.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.