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Пентагон пообещал военный ответ причастным к взрыву в аэропорту Кабула

Ян Брацкий
22:34 26.08.2021
В оборонном ведомстве США не исключили новых атак на своих военнослужащих со стороны террористов.
Пентагон пообещал военный ответ причастным к взрыву в аэропорту Кабула
© Фото: defense.gov
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Официальный Вашингтон даст военный ответ после того, как установит причастных к атакам в Кабуле. С таким заявлением выступили в Пентагоне. Ранее там подтвердили гибель 12 военных в результате атаки смертника в районе аэропорта в афганской столице.

В Центральном командовании вооруженными силами США (CENTCOM) заявили, что глубоко опечалены случившимся, но не остановят эвакуацию из Кабула. Кроме того, в оборонном ведомстве не исключил новых атак со стороны запрещенного в России ИГИЛ*, отметив реальность угрозы.  

Серия мощных взрывов в районе аэропорта Кабула произошла сегодня ближе к вечеру. Точное количество погибших до сих пор не известно, счет раненным идет на десятки.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.  

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