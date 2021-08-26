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Багдасаров назвал причины, которые привели к теракту в Кабуле

Ян Брацкий
22:18 26.08.2021
По мнению политолога, причиной трагедии послужил хаос, который творится в аэропорту столицы Афганистана.
Багдасаров назвал причины, которые привели к теракту в Кабуле
© Фото: ТРК "Звезда"
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Контроль над ситуацией в аэропорту Кабула должен быть передан талибам* - представителям запрещенного в России движения. Сейчас там царит полнейший хаос, что и послужило причиной взрыва сегодня. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Дело в том, что как только "Талибан"* вошел в Кабул, сразу "Исламское государство"* притихло. Казалось бы - все контролируется. Хотя с ситуацией в окрестностях аэропорта руководство талибов* предупреждало, что там могут быть взрывы. Потому что там хаос, в этом хаосе можно совершить то, что и произошло», - заявил Багдасаров.

Точное количество погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула до сих пор не известно. Ранее СМИ сообщили о гибели 12 морских пехотинцев США. Счет раненным среди самих афганцев идет на десятки.

«Американцам было бы разумнее уйти, чем быстрее тем лучше. Американская часть аэропорта должна перейти под контроль движения "Талибан*"», - добавил политолог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со ссылкой на российское посольство сообщила, что россиян в аэропорту во время теракта не было.

* «Талибан» - организация, запрещенная на территории РФ. 

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

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