В результате теракта в Кабуле погибли 12 военнослужащих США

В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 12 американских военнослужащих. Большинство из них состояли в корпусе морской пехоты, сообщает телеканал Fox News.

Трагедия произошла вечером в четверг, 26 августа. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Кадры взрыва были опубликованы в Сети.

Сразу после инцидента произошла перестрелка. Об участниках и причинах стрельбы не сообщается. Местные СМИ пишут о большом количестве раненных, которых доставляют в больницы.

По всему Кабулу слышен вой сирен полицейских машин и карет скорой помощи. Мобильная связь в столице Афганистана работает с перебоями. Несмотря на трагический инцидент, аэропорт Кабула продолжает работать.