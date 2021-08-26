В результате теракта в Кабуле погибли 12 военнослужащих США
Среди погибших были бойцы корпуса морской пехоты и флотский медик.
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В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 12 американских военнослужащих. Большинство из них состояли в корпусе морской пехоты, сообщает телеканал Fox News.
Трагедия произошла вечером в четверг, 26 августа. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Кадры взрыва были опубликованы в Сети.
Сразу после инцидента произошла перестрелка. Об участниках и причинах стрельбы не сообщается. Местные СМИ пишут о большом количестве раненных, которых доставляют в больницы.
По всему Кабулу слышен вой сирен полицейских машин и карет скорой помощи. Мобильная связь в столице Афганистана работает с перебоями. Несмотря на трагический инцидент, аэропорт Кабула продолжает работать.