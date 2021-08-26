Вой сирен и перебои со связью: военкор рассказал о последствиях взрыва в Кабуле

После мощного взрыва в кабульском аэропорту в городе не смолкают сирены полицейских машин и карет скорой помощи. Мобильная связь работает с перебоями. Об этом «Звезде» рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Он сообщил о последствиях атаки смертника и реакции на случившееся представителей запрещенного в России движения «Талибан»*.

«О терактах предупреждали и британские, и американские спецслужбы. Я думаю, что это все попытки третьей силы под конец эвакуации стравить международные силы и талибов*, которые находятся по периметру аэропорта. Им это нужно меньше всего, им надо, чтобы все международные силы скорее покинули Афганистан», - сказал военкор «Комсомольской правды».

По его словам, талибы* ранее предупреждали о возможных терактах и заранее заявляли, что представители движения не будут иметь к ним никакого отношения. Взрыв произошел сегодня у периметра аэропорта в Кабуле ближе к вечеру. По предварительным данным, причиной трагедии послужила атака смертника.

«Пока что в списке жертв числятся около 15 человек, но, судя по видеокадрам, которые приходят из аэропорта, эта цифра может значительно увеличиться. Счет раненым идет на десятки», - добавил корреспондент.

Позже были опубликованы предполагаемые кадры взрыва в аэропорту Кабула. На них видно, как у ограждения взлетно-посадочной полосы оседает огромное облако пыли. За кадром слышны отдаленные крики.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.