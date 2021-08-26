Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вой сирен и перебои со связью: военкор рассказал о последствиях взрыва в Кабуле

Ян Брацкий
19:25 26.08.2021
По предварительной информации, в результате взрыва могли погибнуть не менее 15 человек, количество раненых не называется.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

После мощного взрыва в кабульском аэропорту в городе не смолкают сирены полицейских машин и карет скорой помощи. Мобильная связь работает с перебоями. Об этом «Звезде» рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Он сообщил о последствиях атаки смертника и реакции на случившееся представителей запрещенного в России движения «Талибан»*.

«О терактах предупреждали и британские, и американские спецслужбы. Я думаю, что это все попытки третьей силы под конец эвакуации стравить международные силы и талибов*, которые находятся по периметру аэропорта. Им это нужно меньше всего, им надо, чтобы все международные силы скорее покинули Афганистан», - сказал военкор «Комсомольской правды».

По его словам, талибы* ранее предупреждали о возможных терактах и заранее заявляли, что представители движения не будут иметь к ним никакого отношения. Взрыв произошел сегодня у периметра аэропорта в Кабуле ближе к вечеру. По предварительным данным, причиной трагедии послужила атака смертника.

«Пока что в списке жертв числятся около 15 человек, но, судя по видеокадрам, которые приходят из аэропорта, эта цифра может значительно увеличиться. Счет раненым идет на десятки», - добавил корреспондент.  

Позже были опубликованы предполагаемые кадры взрыва в аэропорту Кабула. На них видно, как у ограждения взлетно-посадочной полосы оседает огромное облако пыли. За кадром слышны отдаленные крики.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:49 В стране и мире
СМИ: в аэропорту Кабула прогремел пятый взрыв
21:52 В стране и мире
В результате теракта в Кабуле погибли 12 военнослужащих США
19:42 В стране и мире
Видео
Более 30 человек пострадали при взрыве на складе в Казахстане
16:37 Армия
Видео
Шойгу заявил, что Северный флот в 2021 году получит 238 единиц современного оружия
19:25 В стране и мире
Видео
Вой сирен и перебои со связью: военкор рассказал о последствиях взрыва в Кабуле
Популярное
Видео
На Братской ГЭС в Приангарье впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды
Видео
Танковый биатлон. День 4. Индивидуальные гонки
Видео
«Стоит хруст листьев»: жители Новороссийска показали кадры нашествия гусениц
Видео
Украинский журналист заявил о «зраде» на военном параде в Киеве
Рассекречено: ФСБ рассказала о планах Японии применить сибирскую язву против СССР
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.