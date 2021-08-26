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Первый женский набор: курсантки Краснодарского летного училища рассказали об особенностях учебы

Ян Брацкий
20:54 26.08.2021
По признанию будущих летчиц, самым сложным было побороть страх перед самолетом и поверить, что поднять его в небо может и девичья рука.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У неба женская улыбка. В этом уверены курсанты Краснодарского летного училища Виолетта Марескина, Алла Самкова и Владислава Григоренко. Они стали первыми представительницами прекрасного пола, которым в училище доверили крылья. Сегодня у каждой за плечами солидный курсантский налет. Об особенностях учебы девушки рассказали «Звезде».

«Никаких поблажек не делают, все ровно на таком же уровне, как и при обучении курсантов мужского пола. Все точно так же. Учимся, проходим медкомиссию, физическую подготовку. Все абсолютно точно так же, никаких поблажек», - заверила курсант Алла Самкова.

На вопрос о профессиональном выборе, все таки девушки редко оказываются за штурвалом самолета, Виолетта Марескина отвечает не задумываясь.

«Я лично выбрала, продолжая династию. У меня дедушка - летчик, отец - летчик, и я продолжаю. Естественно, мама переживает, но и она рада», - призналась Виолетта.

Самое сложное в учебе, по признанию девушек - свыкнуться с реальность происходящего и побороть собственный страх перед многотонной крылатой  машиной.

«С самого начала было сложно перебороть себя и понять, что ты действительно можешь управлять этой огромной машиной, и это все не так сложно, как кажется. Действительно, просто перебороть себя и перебороть этот страх, и поднять машину в небо», - добавила Самкова.

Сейчас для девушек это не составляет труда. Наряду с практическими занятиями они легко усваивают и теоретический материал.

«Я летала на Л-39, сейчас летаю на Л-410Е20. В сумме у меня налет 112 часов. На первом типе 42 часа, на втором - 70», - сказала Владислава Григоренко.

К моменту выпуска у каждой из девушек будет по 250-300 часов налета.

«Небо очень красивое, не передать словами. Надо почувствовать, полетать. Когда полетаешь - узнаешь», - заверила курсант Григоренко.

Со слов девушек, курсанты-юноши сначала с недоверием отнеслись к своим однокурсницам. Имела место даже профессиональная ревность. Но теперь, спустя время, все одни - одна команда.

«На самом деле изначально чувствовалась эта ревность, когда мы только поступили, были первым набором. Только начали обучение. Да, она чувствовалась. Но сейчас, на данный момент, эти границы стерлись и нас воспринимают абсолютно нормально, как должное», - заметила Самкова.

Представительницы первого набора девушек в летное училище признались, что в полной мере отдают себе отчет о предстоящих испытаниях воинской службой и не боятся их.

«Мы это понимаем, осознаем. Что будет, то будет. Надеемся, все будет хорошо», - пожелала Григоренко.

Девушки отметили, что воспоминания об учебе у них останутся самые светлые, а кое-кто из них уже сейчас мечтает дослужиться до высоких чинов.

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