Курсантки Краснодарского военного училища летчиков отработали практику дневных и ночных полетов

Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища отработали практику дневных и ночных полетов в кабинах учебных Л-410.

«Опыт показывает положительные результаты. Много было вопросов, но сейчас уже понятно, что есть перспективы», - рассказал заместитель командира полка по летной подготовке Евгений Санжаров.

По словам летчика-инструктора Алексея Боровицкого, девушки ничем не уступают юношам в плане техники пилотирования и всегда стремятся к высшему.

Учебные самолеты Л-410 уходят в небо, как по конвейеру. Каждая девушка отрабатывает по нескольку взлетов и посадок - смена пилота, отрыв, считанные секунды и перед глазами огни ночного города.

Курсантки совершили практические полеты по командирской программе под контролем опытных пилотов-инструкторов. Впереди только экзамены и большое небо.