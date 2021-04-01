Военные летчицы: девушки-курсанты Краснодарского летного училища впервые выполнили самостоятельные ночные полеты

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова девушки-курсанты впервые выполнили самостоятельные ночные полеты. За ходом полетов наблюдал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

«"Первым делом - самолеты, ну а девушки - потом". Нет, эта формула тут не работает. Девушки - в первых рядах. За штурвалами самолетов военно-транспортной авиации занимают свое место в воздушном пространстве страны», - отметил корреспондент.

Одиннадцать девушек-курсантов четвертого курса проходят практику на ночных полетах, и для них этот опыт - первый.

«Девушки, конечно, волнуются. Работают они на самолетах Л-410. Работают по программе командиров экипажей. Поднимаются в воздух, естественно, под руководством опытных пилотов и инструкторов. Но на самолетах Л-410 они взлетают и садятся самостоятельно, лишь по большому счету под небольшим контролем», - подчеркнул Никулин.

Сложность ночных полетов говорит сама за себя. Работать нужно только по приборам и наземным ориентирам, которые видны лишь в ночное время суток. Все девушки успешно прошли практику. Впереди - экзамен и большое небо.