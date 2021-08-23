Более 20 тысяч образцов техники: как проходит подготовка к церемонии открытия форума «Армия» и АрМИ-2021

В понедельник, 23 августа, в парке «Патриот» состоится торжественная церемония открытия Армейских международных игр и форума «Армия». Это невероятно масштабные события для всего мира.

Кроме того, через считаные часы ожидается прибытие президента РФ Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу на церемонию открытия.

На данный момент в павильонах выставочного центра парка «Патриот» идут последние приготовления. Как заявляют организаторы форума, будет представлено свыше 20 тысяч образцов военной техники.

В частности, будут продемонстрированы беспилотные летательные аппараты «Орион», которые при массе всего в одну тонну могут взлетать на высоту до восьми километров и находиться в воздухе сутки. При этом аппараты способны нести боевую нагрузку 250 тонн разных корректируемых авиабомб.

Для предприятий российского оборонно-промышленного комплекса это главное мероприятие в году. Организаторы форума ожидают делегации из 97 стран. Кроме того, в мероприятии примут участие около 1,5 тысячи предприятий.

В этом году соревнования развернутся на огромной территории - от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. Совместно с Россией АрМИ принимают уже 11 государств, в том числе Китай, Иран, Вьетнам, Катар, Алжир и Сербия.

Накануне в Алабино побывал министр обороны России Сергей Шойгу.

Он оценил готовность полигона, опробовал трассу конкурса АрМИ «Танковый биатлон» и лично управлял танком Т-80 БВМ.