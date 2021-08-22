В стране и мире Владимир Путин примет участие в открытии форума «Армия-2021» Иван Исмаков Президент России 23 августа посетит парк «Патриот» и примет участие в открытии МВТФ «Армия-2021». © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин примет участие в открытии Международного военно-технического форма «Армия-2021». Глава государства посетит парк «Патриот» в Алабино 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «23 августа Владимир Путин примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр – 2021 в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"», - сообщает сайт Кремля. Ранее в Алабино побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он оценил готовность полигона, опробовал трассу самого зрелищного конкурса АрМИ - «Танковый биатлон» и лично управлял танком Т-80 БВМ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика