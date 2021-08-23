Байден раскрыл подробности эвакуации из Афганистана

С начала июля США эвакуировали из Афганистана порядка 33 тысяч человек. Об этом заявил Джо Байден. Президент уточнил, что около 28 тысяч покинули страну после 14 августа.

Американский лидер сообщил, что Штаты эвакуируют из Афганистана не только американцев, но и граждан стран-участниц НАТО, а также государств-партнеров.

«Авиакомпании участвуют в этой программе на добровольной основе, и мы им очень благодарны за это. В этой работе будут задействованы только по три-четыре самолета от каждого из ведущих перевозчиков, так что она не повлияет на коммерческие перевозки», - добавил Байден.

Также президент США отметил, что администрация Белого дома обсуждает вопрос о продлении срока эвакуации из аэропорта Кабула после 31 августа.

Кроме того, по словам Байдена, Штаты расширили периметр безопасности в аэропорту.

«Они (талибы* - прим.ред) пошли навстречу в расширении периметра», - отметил президент США.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что талибы* не контролируют полностью территорию Афганистана. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что группировка «Талибан»* одержала победу в войне в Афганистане и Евросоюзу следует налаживать с представителями движения диалог.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ