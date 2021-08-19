Лавров: «Талибан»* пока не контролирует всю территорию Афганистана

На данный момент талибы* не контролируют полностью территорию Афганистана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в ходе переговоров с главой МИД Ливии Наджлой Манкуш. По словам российского министра, Панджшерское ущелье контролируется сторонниками бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха и главы сопротивления Ахмада Масуда.

«Талибы* пока еще не контролируют всю территорию Афганистана. Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого только становится еще более последовательной наша позиция», - заявил Лавров.

Российский дипломат отметил, что Кремль выступает за общенациональный диалог, при помощи которого может быть возможно сформировать в Афганистане представительное правительство.

Ранее Лавров заявил, что Россия, как и многие другие страны, не спешит признавать законность власти движения «Талибан»* в Афганистане.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.