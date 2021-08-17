В ЕС признали победу талибов* в войне в Афганистане

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что группировка «Талибан»* одержала победу в войне в Афганистане и Евросоюзу следует налаживать с группировкой диалог. Об этом он сказал на пресс-коференции заседания глав МИД ЕС.

«Нам потребуется выстаивать диалог с властями, находящимися в Кабуле, кто бы они ни были. "Талибан"* победил в войне и нам придется вести с ними диалог», - цитирует РБК слова Борреля.

В то же время, как сообщает РИА Новости, Боррель отметил, что речи об официальном признании движения не идет.

Ранее стало известно, что режим талибов* уже признали Китай, Пакистан и Саудовская Аравия. Россия заявляет, что открыта для переговоров с каждой из сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что признавать режим талибов* Кремль не спешит.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.