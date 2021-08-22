Трамп: Байден погубил американскую армию

При администрации президента США Джозефа Байдена американские вооруженные силы резко потеряли свою мощь. Такой вывод сделал экс-президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Алабама.

«Мы воссоздали нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как все это улетучилось и отдано врагу», - цитирует ТАСС политика.

По словам предыдущего главы США, «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности».

Участники террористического движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул после того, как Афганистан почти покинули американские солдаты и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, как он сообщил, «чтобы не чтобы допустить кровопролития». Однако позже объявился в Twitter и написал из ОАЭ, что намерен вернуться на родную землю обратно. Некоторые западные страны проводят эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.

«Талибан»* - террористическая организация, запрещена в РФ.