Путин заявил, что не в интересах РФ говорить об операции США в Афганистане как о провале

Операцию США в назвать Афганистане нельзя назвать успешной, но не в интересах РФ «топтаться» на этом и говорить, как о провале, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что навязывать Афганистану чужие ценности, а также чуждые этой стране формы правления контрпродуктивно.

«Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни», - сказал он по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин подчеркнул, что необходимо учитывать исторические, национальные, религиозные особенности других народов, знать их традиции и не пытаться внедрять демократию по чужым лекалам.