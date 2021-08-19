«Думаю, так будет и с украинцами»: ветеран КГБ прокомментировал выход США из Афганистана

Семен Щанкин, ветеран КГБ и ФСБ в отставке, принимавший участие в Афганской войне 1979-1989 годов, прокомментировал вывод американских войск из Афганистана.

«Американцы себя показали. Они союзников бросают. Думаю, так будет и с украинцами», - рассказал Щанкин в беседе с корреспондентом «Звезды».

Он добавил, что, когда СССР выводил войска, Союз провел соответствующие переговоры, и все прошло нормально - советских солдат даже провожали цветами. В случае с работавшими на американцев афганцами все совсем по-другому - они пытались цепляться за улетающие самолеты.

Кроме того, по словам ветерана, после ухода СССР просоветский режим в Афганистане держался еще три года. По его мнению, если бы не развал СССР, можно было бы помогать ему техникой, вооружением и топливом, и продлить этот срок.