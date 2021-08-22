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В России за сутки ликвидированы 93 лесных пожара на площади в 303 тысячи гектаров

Валентина Пескова
04:51 22.08.2021
Наибольшее количество действующих возгораний сейчас на территории Якутии - там бушует 41 пожар на землях лесного фонда на площади 1 124 218 гектаров.
В России за сутки ликвидированы 93 лесных пожара на площади в 303 тысячи гектаров
© Фото: mchs.gov.ru
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Специалисты за сутки ликвидировали 93 лесных пожара в разных регионах РФ на территории 303,6 тысячи гектаров. Сейчас, как следует из сообщений пресс-службы Авиалесоохраны, продолжается тушение возгораний на площади более 1,2 миллионна гектаров, большая часть из которых находится в Якутии.

«На 00.00 по московскому времени 22 августа 2021 года на территории РФ действовало 150 лесных пожаров на площади 1 277 628 га, по которым проводились работы по активному тушению», - передала пресс-служба Авиалесоохраны.

В Якутии - 41 пожар на землях лесного фонда на площади 1 124 218 гектаров. Также происходит пожар в природном парке «Ленские столбы» на площади 20 110 га. В Иркутской области зафиксировано 15 пожаров на площади 102 771 га, на Чукотке - 4 пожара площадью 18 690 га.

Режим ЧС действует в шести субъектах РФ. Особый противопожарный режим введен в 60 субъектах РФ.

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