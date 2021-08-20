В Якутии после пожаров началось строительство новых домов
В селе Бясь-Кюел в Якутии началась стройка новых домов для жителей, которые пострадали от лесного пожара.
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии началось строительство новых домов. Об этом он сообщил журналистам.
Николаев принял участие в установке первой сваи. В Бясь-Кюеле огонь уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек. До 15 октября глава Якутии пообещал восстановить все сгоревшие дома.
Ранее стало известно, что в некоторых районах Якутии зарегистрировано снижение класса пожароопасности благодаря прошедшим ранее дождям. В эту пятницу на территории региона вновь прогнозируется местами сильный дождь и гроза.