ВВО выделил дополнительную технику для ликвидации лесных пожаров в Якутии

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжает оказывать помощь в ликвидации лесных пожаров в Якутии.

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО совместно с силами ГУ МЧС России в районе поселка Бясь-Кюель оборудовал 300 метровый участок минерализованной полосы западнее населенного пункта. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 34 машинорейса, вывезено более 30 тонн мусора. На территории 5 гектаров осуществлялось тушение отдельных мелких очагов пожаров.

В районе села Тастах оборудовано три километра минерализованной полосы, в общей сложности ее протяженность составила порядка 20 километров.

В тоже время в населенном пункте Орто-Сурт и Бердигестях военнослужащими сводного отряда на легкобронированных тягачах (МТЛБ) осуществлялась доставка личного состава ГУ МЧС России к местам тушения пожара.

Для усиления инженерного подразделения ВВО дополнительно выделено несколько единиц инженерной техники, в частности инженерные машины разграждения и путепрокладчики. Сегодня военнослужащие осуществили погрузку на платформы с дальнейшей отправкой техники железнодорожным транспортом в Республику Саха (Якутия).

К мероприятиям привлечено 128 военнослужащих и задействовано 19 единиц специальной техники.