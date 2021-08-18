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ВВО выделил дополнительную технику для ликвидации лесных пожаров в Якутии

Кира Карон
06:47 18.08.2021
В Якутии для ликвидации лесных пожаров Восточный военный округ выделил дополнительную технику.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжает оказывать помощь в ликвидации лесных пожаров в Якутии.

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО совместно с силами ГУ МЧС России в районе поселка Бясь-Кюель оборудовал 300 метровый участок минерализованной полосы западнее населенного пункта. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 34 машинорейса, вывезено более 30 тонн мусора. На территории 5 гектаров осуществлялось тушение отдельных мелких очагов пожаров.

В районе села Тастах оборудовано три километра минерализованной полосы, в общей сложности ее протяженность составила порядка 20 километров.

В тоже время в населенном пункте Орто-Сурт и Бердигестях военнослужащими сводного отряда на легкобронированных тягачах (МТЛБ) осуществлялась доставка личного состава ГУ МЧС России к местам тушения пожара.

Для усиления инженерного подразделения ВВО дополнительно выделено несколько единиц инженерной техники, в частности  инженерные машины разграждения и путепрокладчики. Сегодня военнослужащие осуществили погрузку на платформы с дальнейшей отправкой техники железнодорожным транспортом в Республику Саха (Якутия).

К мероприятиям привлечено 128 военнослужащих и задействовано 19 единиц специальной техники.

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