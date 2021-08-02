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В Брянской области 21 населенный пункт оказался обесточен из-за урагана

Анна Берестовая
23:46 02.08.2021
В более чем 20 населенных пунктах Брянской области отключено электричество после урагана.
В Брянской области 21 населенный пункт оказался обесточен из-за урагана
© Фото: 32.mchs.gov.ru
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В Брянской области в результате прошедшего по территории урагана жители 21 населенного пункта лишились электроснабжения. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

В обесточенную область входит четыре муниципальных образования, в которых в общей сложности проживает 1200 человек. В настоящее время начаты работы по восстановлению снабжения поселений электроэнергией.

К деятельности по устранению негативных последствий стихии привлечены 16 человек личного состава, восемь аварийно-восстановительных бригад и восемь единиц техники.

Ранее СМИ сообщили, что три человека погибли в результате падения конструкций и деревьев в также пережившей ураган Тверской области. Среди жертв непогоды оказался один ребенок.

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