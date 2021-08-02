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СМИ: три человека стали жертвами урагана в Тверской области

Кирилл Васин
21:02 02.08.2021
Ураган повалил около 90 деревьев.
СМИ: три человека стали жертвами урагана в Тверской области
© Фото: mchs.gov.ru
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По сообщениям СМИ, в результате урагана в Тверской области пострадали восемь человек, еще трое - погибли. Среди погибших, как пишет пресса, есть несовершеннолетний.

«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что ураган повалил около 90 деревьев. Дальнейшие подробности уточняются.

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