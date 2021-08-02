В стране и мире СМИ: три человека стали жертвами урагана в Тверской области Кирилл Васин Ураган повалил около 90 деревьев. © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: По сообщениям СМИ, в результате урагана в Тверской области пострадали восемь человек, еще трое - погибли. Среди погибших, как пишет пресса, есть несовершеннолетний. «Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что ураган повалил около 90 деревьев. Дальнейшие подробности уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика