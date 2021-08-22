Прямая трансляция интервью с генеральным директором ООО «ВПК» Александром Красовицким
«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью из парка «Патриот», наш гость - генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовицкий.
© Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью из парка «Патриот», наш гость - генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовицкий.
Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.
Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».