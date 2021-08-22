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Российский экипаж стал победителем в первом заезде индивидуальной гонки в «Танковом биатлоне»

Андрей Аркадьев
10:40 22.08.2021
В заезде участвовали команды Китая, Узбекистана и России.
Российский экипаж стал победителем в первом заезде индивидуальной гонки в «Танковом биатлоне»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в Алабино проходит индивидуальная гонка конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон», в которой принимают участие команды первого и второго дивизионов.

По итогам первого заезда в первом дивизионе победу одержал российский экипаж. Он показал скорость 81 километр в час. Результат равен 19 минутам 26 секундам.

На втором месте расположился китайский экипаж с результатом в 21 минуту 54 секунды. Третье место досталось сборной Узбекситана — 24 минуты 16 секунд.

Прямую трансляцию «Танкового биатлона» смотрите на нашем сайте.

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