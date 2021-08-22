Армия Российский экипаж стал победителем в первом заезде индивидуальной гонки в «Танковом биатлоне» Андрей Аркадьев В заезде участвовали команды Китая, Узбекистана и России. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сегодня в Алабино проходит индивидуальная гонка конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон», в которой принимают участие команды первого и второго дивизионов. По итогам первого заезда в первом дивизионе победу одержал российский экипаж. Он показал скорость 81 километр в час. Результат равен 19 минутам 26 секундам. На втором месте расположился китайский экипаж с результатом в 21 минуту 54 секунды. Третье место досталось сборной Узбекситана — 24 минуты 16 секунд. Прямую трансляцию «Танкового биатлона» смотрите на нашем сайте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика