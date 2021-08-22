Победа России и Мьянмы: чем завершились заезды «Танкового биатлона» на сегодня

Завершились сегодняшние заезды двух дивизионов «Танкового биатлона» в рамках индивидуальной гонки.

В первом дивизионе состязались команды России, Китая и Узбекистана. Победителями стали российские танкисты - они показали скорость в 81 километр в час, и пришли к финишу за 19 минут 26 секунд.

Вторыми оказались китайцы со максимальной скоростью 76 километров в час и временем в 21 минуту 54 секунды. Третьими пришел экипаж Узбекистана с максимальной скоростью в 75 километров в час и временем в 24 минуты 16 секунд.

Во втором дивизионе победила Мьянма - 28 минут 58 секунд, и максимальная скорость в 70 километров в час.

Позади нее расположились Киргизия (70 км/ч, 32:12), Лаос (70 км/ч, 32:55) и Мали (65 км/ч, 34:51).