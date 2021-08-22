Армия Мьянма победила в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне» Тимур Шерзад Победители показали время в 28 минут 58 секунд, и развили максимальную скорость в 70 километров в час. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Танкисты Мьянмы победили в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне». Они показали время в 28 минут 58 секунд, и развили максимальную скорость в 70 километров в час. Таких же скоростей достигли и занявшие второе и третье место Киргизии и Лаоса. Им удалось показать время в 32 минуты 12 секунд и 32 минуты 55 секунд. Четвертой пришла команда - 65 километров в час и 34 минуты 51 секунда времени. Напомним, что победу в индивидуальной гонке первого дивизиона одержали российские танкисты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика