Мьянма победила в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне»
Победители показали время в 28 минут 58 секунд, и развили максимальную скорость в 70 километров в час.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Танкисты Мьянмы победили в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне».
Они показали время в 28 минут 58 секунд, и развили максимальную скорость в 70 километров в час. Таких же скоростей достигли и занявшие второе и третье место Киргизии и Лаоса. Им удалось показать время в 32 минуты 12 секунд и 32 минуты 55 секунд. Четвертой пришла команда - 65 километров в час и 34 минуты 51 секунда времени.
Напомним, что победу в индивидуальной гонке первого дивизиона одержали российские танкисты.